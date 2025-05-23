Импорт китайских автомобилей в Россию сократится на 15% в 2025 году

Отечественный авторынок переживает сложный период. И в 2025 году, как ожидается, объем ввоза легковых автомобилей из Китая в Россию в денежном выражении составит 12,9 млрд долларов, что значительно меньше, чем в рекордном 2024-м.

Газета «Ведомости», ссылаясь на данные аналитиков «Газпромбанк-Лизинг», рассказала о том, что к концу года отрасль может столкнуться с дальнейшим сокращением поставок. Увеличение налоговой нагрузки и дороговизна займов снижают покупательскую активность, что отражается на объемах импорта.

В прошлом году ввоз машин из Поднебесной достиг исторического максимума — оборота в 15,2 млрд долларов. Однако в начале 2025-го динамика резко изменилась. По информации китайского таможенного ведомства, за первые четыре месяца в нашу страну поставили автомобилей на 1,9 млрд долларов, что на 47% ниже показателей аналогичного периода 2024 года.

Сокращение наблюдается и в количественном выражении: за январь — апрель в Россию привезли 105,7 тыс. новых легковых машин, из которых 83,5 тыс. (79%) пришлось на китайские бренды.