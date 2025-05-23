Грузия ввела запрет на вывоз автомобилей для граждан России и Белоруссии

Грузия не пользовалась большой популярностью у тех наших соотечественников, что гоняли машины из других стран, однако автомобили оттуда все же забирали. Теперь это стало невозможным: местные власти запретили гражданам России и Белоруссии вывозить за пределы государства транспортные средства.

В 2023 году Грузия присоединилась к международным санкциям, запретив экспорт машин из США и ЕС через свою страну в Россию и Белоруссию. Под ограничения подпадали автомобили с двигателем объемом свыше 1,9 л, а также электрокары и гибриды. Эту схему часто использовали для того, чтобы достать машины, ушедшие с отечественного авторынка, и в дальнейшем перепродать их по «серым» схемам.

Теперь же, с 15 мая, государство ввело полный запрет на экспорт. «РИА Новости», ссылаясь на заявление МВД Грузии, сообщило, что местные власти не стали делать никаких исключений, распространив ограничение на все категории автомобилей.

Подобные меры могут серьезно осложнить жизнь гражданам России и Белоруссии, не только взаимодействующим со схемами «серого» импорта, но и временно проживающим в Грузии или использующим ее как транзитную страну.