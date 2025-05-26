Обновленный седан Changan Lamore прошел сертификацию в Китае

В ходе обновления седан Changan с романтичным названием Lamore получил две версии. На родине «китаец» теперь комплектуется и классическим «атмосферником», и гибридной силовой установкой.

Вполне возможно, что такая четырехдверка доберется до России

Как сообщает ресурс «Китайские атвомобили», в базовом исполнении для Changan Lamore предусмотрен 192-сильный турбированный 1,5-литровый мотор, выдающий 192 л.с.

Гибриду достался бензиновый агрегат аналогичного объема, обеспечивающий поменьше мощности — 98 л.с. Но ему помогает электрический двигатель, чья отдача варьируется от 190 до 215 л.с. — это зависит от конкретной модификации.

В длину обновленный «Лямор» вытянулся на 4785 мм. Ширина составляет 1840 мм, а высота — 1440/1450 мм. Размер колесной базы достигает 2765 мм.

Напомним, что дореформенная версия Changan Lamore давненько и, разумеется, официально продается в нашей стране, поэтому появление рестайлингового седана не станет удивлением.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв актуального для России Changan Lamore.