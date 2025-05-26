Первые изображения обновленного кроссовера Geely Cityray появились в Сети

Сведения о рестайлинге компактного кроссовера Geely Cityray попали в категорию «изменение конструкции». А это значит, что модель слегка преобразится внешне, но сохранит ключевые особенности.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», Geely уже получила одобрение на выпуск обновленного Cityray от «поднебесного» министерства промышленности. Оно же, кстати, опубликовало первые изображения новинки, напоминающей кроссовер Atlas четвертой генерации.

В ходе обновления передок Cityray обзавелся более строгим «луком». Теперь он украшен трапециевидной оптикой вкупе с LED-перемычкой. Шильдик производителя увеличился в размерах, а радиаторная решетка стала меньше и приобрела вертикальные ламели. Передний бампер выглядит скромнее, однако нашлось место для имитации воздуховодов.

Из-за переработки бамперов длина Geely Cityray выросла на 39 мм, составив 4549 мм. Ширина и высота кроссовера не изменилились. Предусмотрены колеса размерностью 17, 18 и 19 дюймов.

Как и предшественник, обновленный исключительно переднеприводный Cityray едет благодаря 181-сильному турбомотору объемом 1,5 л. Передачи переключает «робот» на семь ступеней.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв кроссовера Geely Cityray, который на данный момент можно приобрести в России.