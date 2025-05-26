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Первые изображения обновленного кроссовера Geely Cityray появились в Сети

В России продается дорестайлинговая версия

Сведения о рестайлинге компактного кроссовера Geely Cityray попали в категорию «изменение конструкции». А это значит, что модель слегка преобразится внешне, но сохранит ключевые особенности.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Первые изображения обновленного кроссовера Geely Cityray появились в Сети

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», Geely уже получила одобрение на выпуск обновленного Cityray от «поднебесного» министерства промышленности. Оно же, кстати, опубликовало первые изображения новинки, напоминающей кроссовер Atlas четвертой генерации.

В ходе обновления передок Cityray обзавелся более строгим «луком». Теперь он украшен трапециевидной оптикой вкупе с LED-перемычкой. Шильдик производителя увеличился в размерах, а радиаторная решетка стала меньше и приобрела вертикальные ламели. Передний бампер выглядит скромнее, однако нашлось место для имитации воздуховодов.

Из-за переработки бамперов длина Geely Cityray выросла на 39 мм, составив 4549 мм. Ширина и высота кроссовера не изменилились. Предусмотрены колеса размерностью 17, 18 и 19 дюймов.

Как и предшественник, обновленный исключительно переднеприводный Cityray едет благодаря 181-сильному турбомотору объемом 1,5 л. Передачи переключает «робот» на семь ступеней.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв кроссовера Geely Cityray, который на данный момент можно приобрести в России.

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