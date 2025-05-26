Раскрыты основные характеристики кроссовера Jetta VS8

Новый кроссовер Jetta VS8 отличается от собрата VS7, представленного у нас, совсем немногим. А именно — дизайном и слегка измененными габаритами. В будущем «восьмерка» имеет все шансы добраться до РФ.

По технике новинка осталась уже продающейся в России «семеркой»

Как сообщает Autohome, подробности появились в открытой базе Минпрома КНР. По данным ведомства, длина «старшего» кроссовера Jetta VS8 на полсантиметра больше, чем у «семерки», ширина — на сантиметр, а высота и вовсе осталась прежней. В цифрах это выглядит как 4629х1851х1624 мм. Колесная база вытянулась всего лишь на миллиметр, составив 2731 мм.

Рестайлинг дал «восьмерке» оригинальную оптику, переработанные бамперы и свежую багажную дверь. Спереди установлены зауженные блок-фары, фонари на корме растянуты на всю ширину кузова.

Техническая начинка — 150-сильный тубированный мотор TSI объемом 1,4 л. Передачи переключает 6-диапазонный «автомат».

Что из себя представляют обновленные Jetta VS5 и VS7, официально выведенные на российский рынок, можно узнать из подробного тест-драйва портала «АвтоВзгляд».