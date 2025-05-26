Назван топ-10 брендов российского рынка новых автомобилей в конце мая

С 19 по 25 мая в марочном рейтинге отечественного автомобильного рынка первенство, конечно же, удержала российская LADA. На минувшей неделе она сумела реализовать 6264 новых легковушки.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, на второй строчке находится «поднебесный» бренд Haval, у которого в активе 2444 проданные машины. Следом идет россыпь китайских марок, сумевших войти в пятерку лидеров. Так, третье место досталось Chery, продавшей 2245 авто, Geely нашла новых владельцев 1441 экземпляру. Также жители страны приобрели 1380 машин с шильдиками Changan.

Помимо вышеперечисленных марок, в топ-10 вошла белорусская Belgee, у которой купили 854 легковушки. Следом идут китайские Jetour и Omoda — 779 и 515 штук соответственно. На девятой позиции расположился отечественный Solaris, чьи продажи составили 485 экземпляров. И, наконец, десятым стал Tank, вернувшийся в первую десятку впервые с конца февраля благодаря сбыту 415 внедорожников.