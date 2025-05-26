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Назван топ-10 брендов российского рынка новых автомобилей в конце мая

Подведены итоги 21-й недели текущего года

С 19 по 25 мая в марочном рейтинге отечественного автомобильного рынка первенство, конечно же, удержала российская LADA. На минувшей неделе она сумела реализовать 6264 новых легковушки.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Назван топ-10 брендов российского рынка новых автомобилей в конце мая

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, на второй строчке находится «поднебесный» бренд Haval, у которого в активе 2444 проданные машины. Следом идет россыпь китайских марок, сумевших войти в пятерку лидеров. Так, третье место досталось Chery, продавшей 2245 авто, Geely нашла новых владельцев 1441 экземпляру. Также жители страны приобрели 1380 машин с шильдиками Changan.

Помимо вышеперечисленных марок, в топ-10 вошла белорусская Belgee, у которой купили 854 легковушки. Следом идут китайские Jetour и Omoda — 779 и 515 штук соответственно. На девятой позиции расположился отечественный Solaris, чьи продажи составили 485 экземпляров. И, наконец, десятым стал Tank, вернувшийся в первую десятку впервые с конца февраля благодаря сбыту 415 внедорожников.

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