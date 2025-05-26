Минпромторг расширил перечень авто для доплат по утильсбору

Этот список предназначен для борьбы с хитрыми импортерами — теми, что пытаются занижать стоимость машин, ввозимых из стран Евразийского экономического союза, и тем самым уменьшать размер налогов. На него ориентируется Федеральная таможенная служба, а таблицу обновляют каждые три месяца.

С апреля прошлого года в России действует новый порядок взимания утилизационного сбора за автомобили, ввезенные из ЕАЭС. Если импортер занижает стоимость транспортного средства, то недополученные сборы и налоги учитываются в составе «утиля». Такое правило действует как для физических, так и для юридических лиц.

Остается лишь добавить, что перечень не применяется, если автомобиль из Евразийского экономического союза проходит таможенное оформление непосредственно в России.