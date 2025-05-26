Россияне рассказали, какие «серые» марки из КНР хотели бы видеть в РФ официально

Опрос автомобилистов проводился 23-25 мая и собрал около 1000 участников. Как оказалось, из премиальных китайских автобрендов, не представленных в России официально, наибольший интерес вызывают у наших сограждан BYD и Zeekr.

Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», подвел итоги голосования, проводившегося сразу в нескольких телеграм-каналах. Респонденты могли выбрать сколько угодно вариантов из предложенных, поэтому общая сумма ответов превысила 100%. В список «номинантов» вошли восемь автобрендов, которые на данный момент поставляются в нашу страну лишь по «серым» каналам.

Так, лидируют в рейтинге самых ожидаемых премиум-марок из Поднебесной BYD и Zeekr. Каждый из этих брендов набрал по 40% голосов, что существенно выше, чем у конкурентов. Третье место заняла Xiaomi, интересующая 25% участников. Чуть меньше «кликов» (14%) получил Link&Co. Остальные марки — Nio (5%), Denza (4%), XPeng (3%), Wuling (2%) — остались далеко позади.

При этом почти четверть (21%) участников опроса высказалась в целом против расширения присутствия китайских марок на отечественном рынке, считая, что их и так уже достаточно.