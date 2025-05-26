LADA Niva Sport в новом необычном цвете засветилась в Сети

С конвейера сошла первая LADA Niva Sport с кузовом, окрашенным в новый матовый оранжевый цвет с золотистым отливом. Похоже, что палитру внедорожника решили освежить официально.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», Niva Sport запустили на конвейер в оттенке «Ралли» под самый конец апреля, но первый экземпляр появился только после длинных майских праздников — 12-го числа. Официальной информации о старте массового производства оранжево-золотистых LADA Niva Sport пока нет. И в конфигураторе на сайте отечественной марки такую эмаль выбрать нельзя.

Однако, судя по кадрам, просочившимся на просторы Рунета, речь идет все-таки не о единичном тюнинге. Кроме того, наши коллеги обратили внимание, что спортивная «Нива» на опубликованных снимках может похвастать новыми рычагами задней подвески, где применили приварные усилители.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ проведет скрытую отзывную кампанию для LADA Niva Sport.