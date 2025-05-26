Geely готовит к премьере новый седан Galaxy A7

Появились первые официальные данные о новом седане Geely Galaxy A7. Эта модель займет в продуктовой линейке положение между Galaxy E8 и Galaxy L6.

Автомобиль выдержан в фирменном стиле марки: у него отсутствует классическая решетка радиатора, а вместо нее используется цельная панель с декоративными элементами и вентиляционными прорезями. Оптика соединена светодиодной полосой, а сзади установлен стильный монофонарь с хромированной вставкой. Габариты седана — 4918 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1495 мм в высоту при колесной базе 2845 мм.

Список оснащения включает люк, камеры кругового обзора и системы помощи водителю. В основе силовой установки — гибридная схема с бензиновым двигателем 1,5 л (112 л.с.) и электромотором, но точные характеристики последнего пока не раскрываются. Максимальная скорость заявлена на уровне 190 км/ч, сообщает портал «Китайские автомобили».