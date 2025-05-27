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Доллар против LADA: как богомерзкая «зеленая бумажка» ударила по автопродажам

Неожиданный эффект международного рынка валют

Продажи автомобилей главного отечественного автозавода падают на протяжении уже нескольких месяцев, даже несмотря введение кабального утилизационного сбора, который, по замыслу, должен был российского производителя поддержать. Не помогло и даже наоборот — усугубило ситуацию. А ко всем бедам теперь против АВТОВАЗА играет весьма опасный игрок — американский доллар. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Доллар против LADA: как богомерзкая «зеленая бумажка» ударила по автопродажам

Российский рынок новых автомобилей упал примерно весь: спрос снижается и на иномарки, и на изделия отечественного автопрома, дилеры кричат в голос, а сами автозаводы уже не знают, какую скидку и за что придумать, чтобы хоть как-то стимулировать спрос.

Но пока ставка рефинансирования, читай — стоимость заемных средств — высока, ожидать возвращения покупателей в автосалоны не стоит. Даже лизинговые покупки, которые ранее были весьма актуальны, как средство снижения налоговой базы, сегодня уже не привлекают предпринимателей. То ли дело — вторичный рынок!

Пятьсот тысяч закрытых сделок за один апрель — это, знаете ли, показатель. Да, апрель — традиционный месяц массовых покупок автомобилей, в апреле испокон веков покупалось и продавалось много машин, но тут интересен другой вопрос: ведь рынок «вторички», как нам говорят, выгребли уже в 2022 году, остался один «чермет». Кстати, продажи подержанных китайских автомобилей подросли, но до первой тройки и даже пятерки в рейтинге предпочтений им еще далеко. Откуда же дровишки, спрашивается?

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

Ответ быстро находится на форумах: доллар, а вместе с ним и йена, и юань, просели. И «грязная зеленая бумажка» на протяжении уже впечатляющего срока держится на отметке в 80 рублей, что, предполагаем, удовлетворяет ведомство Эльвиры Набиуллиной на данный момент. В такой конструкции внезапно стало снова выгодно привозить машины из Кореи и Японии.

Например, прямо сейчас Subaru Levorg (турбоуниверсал с правым рулем, наделавший шороху за Уралом и добравшийся до Москвы) стоит в около идеальном состоянии и пробегом до 20 000 км в районе 1,8 млн руб. Раз сделки по приобретению автомобиля заключаются по факту только за наличные, а эксперты отрасли уже назвали кредитную ставку «заградительной», то зачем же покупать «Жигуль» на механике, когда можно приобрести «Субару»? А за 2,5 млн — стоимость Vesta в «максималке» — приедет и вовсе BMW c левым расположением руля из Кореи!

Так американский доллар, нежданно отскочивший от пороговой отметки в 100 рублей, досадил отечественной автомобильной промышленности ничуть не меньше санкций. Сравнивать новую и подержанную машину, конечно, нельзя, некорректно с профессиональной точки зрения. Но когда в уравнении, с одной стороны, появляется «бэха», причем весьма комфортная для обладания в своем трех- или пятилетнем возрасте с небольшим по отечественным меркам пробегом, с другой — «Жигуль», вопросы напрашиваются сами собой.

И ответить на них — совсем несложно. Вот народ и ответил самым честным образом — рублем. Перспективы частных продаж «Ауры» в такой ситуации становятся еще более туманными.

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