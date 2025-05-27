Средний размер автокредита в России сократился почти на 10% за год

Региональная статистика показывает, что самые крупные автокредиты оформляют в Москве (1,72 млн рублей), Подмосковье (1,58 млн) и Санкт-Петербурге (1,45 млн). Однако именно эти субъекты, наряду с Воронежской и Ростовской областями, продемонстрировали наиболее значительное падение среднего чека по сравнению с апрелем 2024 года. Единственным исключением в топ-30 регионов стала Иркутская область, где показатель, напротив, вырос.
Снижение суммы кредитов связано с ужесточением регулирования рынка и изменением структуры спроса в сторону более бюджетных предложений. Дополнительным фактором послужило и субсидирование ставок производителями, что в целом снизило стоимость займов.
— Средний размер выданных автокредитов начал сокращаться в середине прошлого года после введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании... В целом, банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне, — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков новостному агентству «ТАСС».