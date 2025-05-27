Средний размер автокредита в России сократился почти на 10% за год

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2025 года средний размер автокредита снизился до 1,26 млн рублей, что на 9,2% меньше, чем годом ранее. При этом в сравнении с мартом текущего года показатель немного вырос — на 2,8%.

Региональная статистика показывает, что самые крупные автокредиты оформляют в Москве (1,72 млн рублей), Подмосковье (1,58 млн) и Санкт-Петербурге (1,45 млн). Однако именно эти субъекты, наряду с Воронежской и Ростовской областями, продемонстрировали наиболее значительное падение среднего чека по сравнению с апрелем 2024 года. Единственным исключением в топ-30 регионов стала Иркутская область, где показатель, напротив, вырос.

Снижение суммы кредитов связано с ужесточением регулирования рынка и изменением структуры спроса в сторону более бюджетных предложений. Дополнительным фактором послужило и субсидирование ставок производителями, что в целом снизило стоимость займов.

— Средний размер выданных автокредитов начал сокращаться в середине прошлого года после введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании... В целом, банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне, — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков новостному агентству «ТАСС».