Обновленный кроссовер Jetour X90 Pro сертифицировали в Китае

Jetour провела кроссоверу X90 Pro легкую переработку дизайна. Ожидается, что в моторную гамму войдут два силовых агрегата от материнского концерна Chery.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», новую версию X90 Pro зарегистрировал «поднебесный» минпром. Да, оформление модели изменится, но габариты при этом останутся прежними, составляя все те же 4858х1925х1780 мм. Размер колесной базы — 2850 мм. Покупателям предложат модификации салона на пять, полдюжины или семь посадочных мест.

Вероятно, младшим в линейке двигателей будет 197-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 л, обеспечивающий 290 Нм тяги. А старшим — 254-сильный двухлитровый ДВС, выдающий 390 Нм крутящего момента.

В России дореформенный Jetour X90 Pro с конца прошлого года известен как Soueast S09. Портал «АвтоВзгляд» оценил преимущества и недостатки семиместной модели, проведя детальный тест-драйв. Помимо «девятки», мы разобрались в плюсах и минусах младшего SUV под названием S07.