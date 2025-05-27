Российский авторынок в апреле вошел в пятерку крупнейших в Европе

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), российский автомобильный рынок по результатам апреля 2025 года оказался на пятом месте среди европейских. Это на одну позицию выше, чем в марте, несмотря на снижение объема продаж на 25,5% к году.

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что лидером среди европейских стран остается Германия, где было реализовано 242 тысячи новых машин, хотя продажи на немецком авторынке немного просели. Италия (139 тыс) и Франция (138 тыс) закрепились на второй и третьей позициях, при этом динамика у итальянцев продемонстрировала рост, а у французов — сокращение. Великобритания (120 тыс), еще недавно возглавлявшая рейтинг, опустилась на четвертое место с падением продаж более чем на 10%.

Несмотря на значительное снижение спроса, Россия смогла обойти Испанию, где было продано всего 98 тысяч автомобилей и благодаря этому вырваться в пятерку лидеров. Другие европейские страны не смогли приблизиться даже к отметке в 50 тысяч реализованных машин.