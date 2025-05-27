К концу 2025 года доля «китайцев» на российском рынке новых авто вырастет

Как сообщает «РИА Новости», опросившее представителей дилерского сообщества, основной прирост доли китайских брендов пришелся на предыдущие годы, и сейчас динамика замедлилась. В первые месяцы 2025-го импортные автомобили из КНР занимали больше половины рынка, а к концу года их продажи могут достигнуть почти трех четвертей от общего объема.
Однако дальнейшие перспективы китайских марок в нашей стране неясны. Производители могут столкнуться с ограничениями, включая возможные изменения в законодательстве. Так, например, значительное влияние на весь отечественный рынок окажет недавно принятый закон о локализации производства автомобилей для такси.
И хотя сейчас китайские производители сохраняют доминирующее положение, их доля в ближайшие годы может даже сократиться из-за развития локальных проектов и новых регуляторных мер.