К концу 2025 года доля «китайцев» на российском рынке новых авто вырастет

В течение 2025 года доля китайских автомобилей на российском рынке, вероятно, будет оставаться на текущем уровне — около 65%. Однако к декабрю она может незначительно вырасти — до 70%. Вместе с тем увеличится и сегмент тех «поднебесных» машин, что производятся в нашей стране.

Как сообщает «РИА Новости», опросившее представителей дилерского сообщества, основной прирост доли китайских брендов пришелся на предыдущие годы, и сейчас динамика замедлилась. В первые месяцы 2025-го импортные автомобили из КНР занимали больше половины рынка, а к концу года их продажи могут достигнуть почти трех четвертей от общего объема.

Однако дальнейшие перспективы китайских марок в нашей стране неясны. Производители могут столкнуться с ограничениями, включая возможные изменения в законодательстве. Так, например, значительное влияние на весь отечественный рынок окажет недавно принятый закон о локализации производства автомобилей для такси.

И хотя сейчас китайские производители сохраняют доминирующее положение, их доля в ближайшие годы может даже сократиться из-за развития локальных проектов и новых регуляторных мер.