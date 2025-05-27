Минпромторг смягчил условия льготной программы «Семейный автомобиль»

Об этом сообщает «Прайм», ссылаясь на пресс-службу Минпромторга. В ведомстве напомнили, что в программу «Семейный автомобиль» снова вдохнули жизнь в середине мая. Раньше она давала преимуществам только семьям минимум с тремя детьми.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Минпромторг обсудит с АВТОВАЗом прямые субсидии скидок на машины. Это должно позволить покупателям в нашей стране избавиться от завышенных процентов банков по кредитам.
А в конце апреля мы опубликовали подробный материал, в котором расписали все особенности программы льготного автокредитования в России.