Минпромторг смягчил условия льготной программы «Семейный автомобиль»

С 26 мая программа льготного автокредитования «Семейный автомобиль» стала актуальной для россиян, имеющих двух и более детей. Речь идет о 10-процентной скидке при покупке личного транспорта с оформлением займа.

Теперь получить скидку на новенький авто смогут больше семей

Об этом сообщает «Прайм», ссылаясь на пресс-службу Минпромторга. В ведомстве напомнили, что в программу «Семейный автомобиль» снова вдохнули жизнь в середине мая. Раньше она давала преимуществам только семьям минимум с тремя детьми.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Минпромторг обсудит с АВТОВАЗом прямые субсидии скидок на машины. Это должно позволить покупателям в нашей стране избавиться от завышенных процентов банков по кредитам.

А в конце апреля мы опубликовали подробный материал, в котором расписали все особенности программы льготного автокредитования в России.