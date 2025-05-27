Апрельские траты россиян на новые автомобили установили рекорд года

В середине весны жители России потратили на новые машины 325,7 млрд рублей. Такая цифра оказалась на 31,3% выше мартовских расходов населения, и в итоге был установлен рекорд 2025 года.

Чаще всего, что неудивительно, наши люди брали «китайцев»

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование «Газпромбанк автолизинг» и аналитического агентства «Автостат». Эксперты выяснили, что в структуре финансовой емкости на «поднебесные» легковушки пришлось 57,8%. В этом ключе российские автобренды заняли вторую строчку, хотя они идут с большим отрывом от «китайцев», отстояв 16,3-процентую долю. У «европейцев» она еще ниже — 14,4%.

На фоне первой тройки результаты прочих игроков рынка выглядят куда менее внушительно. Японские автомобили смогли отвоевать только 5,4-процентный кусок пирога в апреле, корейские — 1,7%. Показатели по «американцам» и того скромнее, они замерли на 1,2%.

Стоит отметить, что, несмотря на лидерство «китайцев», больше всего денег в апреле россияне потратили на приобретение корейских авто. Прирост составил 79,6% по сравнению с мартом, речь идет о 5,5 млрд рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, что будет с продажами новых «китайцев» в России к концу 2025 года.