Объявлены российские цены на Tank 700 Hi-Performance

В России вот-вот стартуют продажи внедорожника Tank 700 в новом исполнении Hi-Performance. Предзаказ уже можно оставить через мобильное приложение GWM Store или официального дилера. Минимальная стоимость новинки — 11 599 000 рублей.

В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка Hi4-T, сочетающая 3-литровый бензиновый V6 (354 л.с.) и электромотор, встроенный в 9-ступенчатую АКП. Суммарная мощность системы достигает 517 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,9 секунды. Запас хода на электротяге составляет 100 км, а в смешанном цикле расход топлива не превышает 10,6 л на 100 км.

Tank 700 Hi-Performance получил полный привод с функцией блокировки, пневматическую подвеску с регулируемым клиренсом (205-325 мм), усиленную защиту для бездорожья, а также возможность преодоления бродов глубиной до 900 мм. Среди технологических решений — рекуперативное торможение, функция внешнего электропитания (3,3 кВт) и быстрая зарядка батареи за 1 час.

Интерьер предлагается в трех варианта отделки. В длинный список оснащения входят 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, 16,2-дюймовый дисплей мультимедийной системы, сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем. Для суровых зимних условий предусмотрены подогревы стекол, зеркал и руля, а также увеличенный бачок омывателя.

Что же касается внешнего вида, то покупатели смогут выбирать из четырех цветов окраски кузова. Tank 700 Hi-Performance располагает светодиодными фарами с лазерной технологией, 22-дюймовыми дисками и запасным колесом на двери багажника.