Alpine представил свой первый электрический кроссовер A390

Французский бренд Alpine раскрыл подробности о своем электрокроссовере, который поступит на рынок в двух модификациях GT и GTS. Он поступит в продажу до конца этого года.

Обе версии получили трехмоторную силовую установку: один электродвигатель спереди и два сзади. Версия GT достигает мощности в 400 л.с. и 650 Нм крутящего момента, набирая 100 км/ч за 4,8 секунды. А вот более производительная GTS выдает 470 л.с. и 808 Нм, сокращая время разгона до 3,9 секунды. Максимальная скорость ограничена 200 и 220 км/ч соответственно.

Кроссовер длиной 4,6 метра построен на платформе AmpR Medium (ранее она обозначалась как CMF-EV) и обладает дорожным просветом в 152 мм. За энергетический заряд отвечает батарея на 89 кВт*ч, обеспечивающая запас хода до 550 км для GT и 520 км для GTS по стандарту WLTP.

Alpine A390 — второй полностью электрический автомобиль в линейке Dream Garage, но первый — с таким типом кузова. В пресс-релизе производителя уточняется, что на старте продаж кроссоверы в модификациях GT и GTS будут стоить от 65 000 до 76 000 евро в зависимости от комплектации. Точная стоимость станет известна после начала приема заказов.