Дилеры назвали новые сроки запуска кроссовера «Москвич 8»

В конце апреля инсайдеры сообщили, что флагман модельной линейки столичного автозавода — кроссовер «Москвич 8» — поступит в продажу 26 мая. Однако этого не случилось, и теперь предполагается, что SUV дебютирует на отечественном рынке не раньше июля.

Именно такие сроки обозначили в беседе с «Российской газетой» представители дилерского сообщества. При этом наши коллеги обратились и в пресс-службу столичного автозавода, но там им не ответили на вопрос о дате рыночного дебюта кроссовера «Москвич 8». Нет у флагмана пока и собственной странички на официальном сайте: только анонс в разделе «Модели» с пометкой «скоро в продаже».

Все технические характеристики «Москвич 8» уже давно известны. Габариты кроссовера — 4825х1870х1758 мм при колесной базе 2830 мм. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор на 174 л.с., агрегатированный с 7-ступенчатым «роботом». Привод — безальтернативно передний. Расход топлива — 8,3 л на 100 км в смешанном цикле.

Комплектаций у «восьмерки» будет три: «Бизнес», «Техно» и «Премиум». Стартовая цена, как сообщалось еще в апреле, составит 2 990 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что столичный автозавод выпустил тестовую партию кроссоверов «Москвич 5».