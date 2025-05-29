Гибридный GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок

В России вскоре появится гибридная версия GAC GS8. Фотографии кроссовера уже попали в Сеть, подтверждая скорый старт продаж. Но технические детали новинки для нашей страны пока не раскрываются.

Гибридный GS8 сохранил черты бензиновой модели, хотя и имеет ряд отличий. В передней части увеличили решетку радиатора, а бампер дополнили хромированными вставками. В отличие от старшего исполенения Traveller у гибрида отсутствуют противотуманные фары и пластиковый обвес, зато на дверях появились накладки с надписью Master.

Сзади мы видим хромированный бампер и шильдик Hybrid на крышке багажника. Также обращают на себя внимание патрубки выхлопной системы и шины — колеса «обуты» в Michelin вместо Maxxis. При этом дверные ручки остались традиционными, без выдвижного механизма.

Технические характеристики модели пока не раскрываются, но в Китае у гибридного GS8 установка, построенная вокруг двухлитрового турбодвигателя, развивает 237 л.с. В трансмиссии — вариатор от Toyota, привод — полный.

Как сообщают наши коллеги из «Китайских автомобилей», которые и опубликовали фотографии новой модификации, в настоящее время гибридный GAC GS8 проходит в России сертификацию. Продажи, по их данным, начнутся уже летом — в июле или августе.