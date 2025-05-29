Европейских и японских машин, собранных в Китае, становится в России все больше

На российском рынке новых автомобилей продолжает расти доля европейских и японских машин, собранных в Китае. И больше всего в отечественных шоу-румах, как показало свежее иследование, «поднебесных» Volkswagen: на легковушки, произведенные в КНР, пришлось 93,2% от всех «Фольксвагенов», проданных в нашей стране в январе-мае.

Результаты любопытного исследования опубликовал в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, второе место в рейтинге самых китайских «некитайцев» занял Nissan: из 350 реализованных с начала 2025 года в России машин 296 (84,6%) сошли с конвейера в КНР. Mazda расположилась на третьей позиции с 81,7%, тогда как Toyota, несмотря на высокую популярность (6023 проданных авто), оказалась лишь четвертой — 74,6%.

Импортеры Skoda стараются соблюдать баланс: на автомобили, собранные в Поднебесной, приходится чуть больше половины продаж (52,7%). Следующие шесть мест (с показателем, не превышающим 50%) принадлежат корейским Kia и Hyundai, а также европейским Audi, BMW, Volvo и Land Rover. Что примечательно, в конце списка оказался Mercedes-Benz — только 4,5% новых машин, реализованных в 2025 году, привезли из Китая.