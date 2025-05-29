Кроссовер Chery Tiggo 9 получил в Китае «самурайскую» спецверсию

В Китае состоялась премьера кроссовера Chery Tiggo 9 (который в России продается под именем Jaecoo J8) в специальном исполнении Black Samurai. За такие автомобили местные дилеры просят 155 900 юаней, что эквивалентно 1,73 млн рублей.

О том, что Chery расширила на домашнем рынке линейку Tiggo 9 за счет новой «самурайской» версии, сообщил портал «Китайские автомобили». Особенность этой спецверсии — черный экстерьер с минимальным использованием хромированных деталей, что подчеркивает «темный» характер машины. При этом в салоне все осталось без изменений.

Под капотом Chery Tiggo 9 Black Samurai Edition — 2-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 261 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Пару ему составляет 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Впервые о Tiggo 9 Black Samurai, как уточняют наши коллеги, стало известно еще в начале 2023 года, когда кроссовер заметили на территории завода Chery. Появление такой версии в России крайне маловероятно, поскольку, повторимся, у нас эта модель представлена как Jaecoo J8.