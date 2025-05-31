Если не нужен кроссовер: выбираем недорогой, практичный и надежный новый автомобиль

Памятуя о моей бывшей профессии — когда автор этих слов еще называл себя автомобильным критиком, — многие мои знакомые и друзья, рассматривая вопрос приобретения нового автомобиля, все чаще спрашивают, а что сегодня можно брать? И с некоторых пор этот вопрос ставит меня в тупик. А действительно, как не обжечься на очередной модной новинке, которая пытается доминировать количеством гаджетов в салоне, а не традиционными ценностями вроде удобства, надежности и управляемости.
Пришлось тряхнуть стариной и даже пробежаться по ряду окрестных автосалонов. Задача — подобрать доступную по цене модель, владеть которой по нынешним временам было не только приятно, но необременительно финансово, безопасно в плане отсутствия технических сюрпризов, удобно в плане обустройства и компоновки салона, а также комфортно в плане обслуживания. Выглядит непросто...
За бортом нашего интереса оказывается премиум-сегмент, электрокары, гибриды, рамные внедорожники с безумными прайс-листами, микроавтобусы, а также напичканные под завязку сенсорными экранами дизайнерские произведения. Туда же отправляем секонд-хенд и серый импорт, лишенный прозрачности, официальных гарантий и обслуживания. Конечно же, вычеркиваем из шорт-листа непонятные бренды, которые одномоментно зажигаются и сгорают как метеоры в ночном небе. После такой фильтрации остается не так уж много кандидатов. Наиболее подходящий из них — проверенный временем и спросом Solaris KRX.
Пятидверный хэтчбек, идеологический и технический прообраз которого в дотурбулентные времена носил имя Kia Rio X-line, хотим мы того или нет, остается в России перекрестием множества прямых и кривых текущего спроса. И пусть нам сколь угодно навязывают вариант, когда новоявленный переднеприводный эрзац кроссовер — выбор безальтернативный. Мы еще помним прелести компактного хэтчбека на «автомате» с увеличенным дорожным просветом и всеми электронными атрибутами современного автомобиля.
Многие и не подозревают, что с недавних пор, когда эту модель в числе прочих производили на заводе под Санкт-Петербургом, в сущности, для конечного потребителя мало что изменилось. Да, завод сменил собственника на отечественный «АГР ХОЛДИНГ» и именуется теперь «Автомобильный завод АГР», однако накопленные компетенции, высокий подход к контролю производства и линейку выпускаемых моделей сохранить удалось. Да и сколько-нибудь заметных прямых конкурентов у этой модели на рынке фактически нет, напрасно мы подзабыли старые добрые хэтчи.
Итак, в одном из столичных салонов автору этих строк удалось посидеть за рулем и даже прокатиться на Solaris KRX. И сколько же, скажу я вам, пробудилось теплых эмоций и воспоминаний! По сути, нам предлагают, хотя и компактный, но весьма практичный автомобиль с актуальным дизайном, напрочь лишенным каких-либо раздражающих моментов, связанных с избыточной кичливостью или зашкаливающей инновационностью, общий язык с которой на практике находят далеко не все.
Передний привод, 190 мм клиренса под днищем (колеса R15) и все 195 мм на колесах R16. Не каждый SUV может похвастаться таким же дорожным просветом, как Solaris KRX. Хетчбэк повышенной проходимости с защитным пластиком «вкруг» позволяет не ограничивать свое передвижение исключительно асфальтовыми дорожками. Проселочные ухабистые колеи, грунтовки, гравийки — перечень доступных маршрутов существенно расширяется. Впрочем, даже в столице с новыми высокими бордюрами увеличенный клиренс лишним не будет.
Под капотом продуманный, достаточно ресурсный и не предвещающий неожиданностей бензиновый 1591-кубовый двигатель на 123 силы. На выбор две 6-ступенчатые коробки передач — «автомат» и «механика». Повторюсь, не роботы, не вариаторы, а классические, проверенные временем и эксплуатацией автоматическая и механическая коробки передач! Что-то я не припомню в этом классе и ценовом сегменте еще каких-то моделей с гидротрансформатором...
Починить такой автомобиль, случись что, сумеют в любом — даже самом заштатном сервисе. Опыт накоплен. Впрочем, почему это я сразу о «заштатных»... У Solaris более сотни дилеров по стране: от Калининграда до Владивостока.
Не удивительно в этой связи, что автопроизводитель не демпингует. Рекомендованные цены на официальном сайте бренда, как говорится, в духе времени. За базовую версию хэтчбека — машину в комплектации Comfort с «механикой» — дилерам рекомендуют просить 1 960 000 рублей чистыми без применения всех возможных льготных программ. Машина на «автомате» окажется примерно на 300 000 рублей дороже. Сочетание цен с опциями вполне оптимальное.
Уже в базе, если говорить о внешности, мы имеем дело с расширителями колесных арок, боковыми молдингами и декоративными накладками на бамперы. KRX щеголяет двойным выхлопом, рейлингами на крыше и внушительной радиаторной решеткой, отделанной хромом и черным глянцем. Чистой воды пижон, если бы не стальные 15-е диски и задние тормоза барабанного типа.
Нет проблем и с базовым оснащением: кондиционер, электростеклоподъемники, шторка в багажнике, обогревы зеркал, обогрев регулируемого в двух проекциях руля и передних кресел, одно из которых, водительское, снабжено лифтом. Из систем безопасности на страже ABS и ESC по умолчанию. Подключены системы активного управления стабилизацией, предупреждения об экстренном торможении и помощи при старте на подъеме. Немаловажный аргумент — наличие штатной телематической системы, а это уже как минимум дистанционный пуск двигателя.
С использованием всех доступных льготных финансовых программ снизить минимальную стоимость хэтчбека можно еще на 210 000 рублей от указанной выше суммы, выйдет дешевле 2 млн рублей. Вам достанется отлично подготовленный к российской эксплуатации автомобиль с полностью оцинкованным кузовом, обработанным к тому же антигравийными составами, а в полостях — и воском.
Соизмеримо росту финансовых возможностей покупателя нарастает и уровень оснащения KRX. Количество теплых опций становится исчерпывающим, появляются датчики парковки, камера заднего вида (есть в четырех комплектациях из пяти), современная мультимедиа с собственной навигационной системой и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. И, главное, почти все опции 8-дюймовой «мультимедийки» дублированы физическими кнопками, расположенными в лучших традициях известного нам южнокорейского бренда. Это как раз и есть то, что обозначают в эргономике авто понятием «интуитивное управление».
Пробежавшись по спецификациям топовой версии Premium стоимостью под внушительные по меркам класса 2,5-2,6 млн рублей, порадовался LED-фонарям и особенно — светодиодным головным фарам с подсветкой поворотов. Не припоминаю у «Солярисов» прошлого и хромированных дверных ручек с системой бесключевого входа и пуска двигателя. Тут есть. Передние датчики парковки, дополнительные подушки безопасности и динамики аудиосистемы.
Да мало ли что еще делает Solaris KRX все еще конкурентоспособным на фоне даже весьма продвинутых кроссоверов, которые нынче принято называть отчасти скомпрометировавшим себя словом «современные»... Главное, своим знакомым я вариант подобрал. Хотя запрос был непростой. Получается, по-прежнему могу называть себя автомобильным критиком. Win-win — как говорят нынешние бизнесмены.