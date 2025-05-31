Если не нужен кроссовер: выбираем недорогой, практичный и надежный новый автомобиль

Что нынешний автомобильный рынок готов предложить стандартному обывателю, далекому от электрокаров, гибридов и не желающему приспосабливаться к виртуальным органам управления авто? Почти ничего... Но оказалось, не все потеряно. Еще можно идти в ногу со временем, используя прежние подходы и базируясь на привычных проверенных годами постулатах. В текущей ситуации портал «АвтоВзгляд» отдает свой голос в пользу бестселлеров самого недалекого прошлого...

Памятуя о моей бывшей профессии — когда автор этих слов еще называл себя автомобильным критиком, — многие мои знакомые и друзья, рассматривая вопрос приобретения нового автомобиля, все чаще спрашивают, а что сегодня можно брать? И с некоторых пор этот вопрос ставит меня в тупик. А действительно, как не обжечься на очередной модной новинке, которая пытается доминировать количеством гаджетов в салоне, а не традиционными ценностями вроде удобства, надежности и управляемости.

Пришлось тряхнуть стариной и даже пробежаться по ряду окрестных автосалонов. Задача — подобрать доступную по цене модель, владеть которой по нынешним временам было не только приятно, но необременительно финансово, безопасно в плане отсутствия технических сюрпризов, удобно в плане обустройства и компоновки салона, а также комфортно в плане обслуживания. Выглядит непросто...

За бортом нашего интереса оказывается премиум-сегмент, электрокары, гибриды, рамные внедорожники с безумными прайс-листами, микроавтобусы, а также напичканные под завязку сенсорными экранами дизайнерские произведения. Туда же отправляем секонд-хенд и серый импорт, лишенный прозрачности, официальных гарантий и обслуживания. Конечно же, вычеркиваем из шорт-листа непонятные бренды, которые одномоментно зажигаются и сгорают как метеоры в ночном небе. После такой фильтрации остается не так уж много кандидатов. Наиболее подходящий из них — проверенный временем и спросом Solaris KRX. 1/4

Пятидверный хэтчбек, идеологический и технический прообраз которого в дотурбулентные времена носил имя Kia Rio X-line, хотим мы того или нет, остается в России перекрестием множества прямых и кривых текущего спроса. И пусть нам сколь угодно навязывают вариант, когда новоявленный переднеприводный эрзац кроссовер — выбор безальтернативный. Мы еще помним прелести компактного хэтчбека на «автомате» с увеличенным дорожным просветом и всеми электронными атрибутами современного автомобиля.

Многие и не подозревают, что с недавних пор, когда эту модель в числе прочих производили на заводе под Санкт-Петербургом, в сущности, для конечного потребителя мало что изменилось. Да, завод сменил собственника на отечественный «АГР ХОЛДИНГ» и именуется теперь «Автомобильный завод АГР», однако накопленные компетенции, высокий подход к контролю производства и линейку выпускаемых моделей сохранить удалось. Да и сколько-нибудь заметных прямых конкурентов у этой модели на рынке фактически нет, напрасно мы подзабыли старые добрые хэтчи. 1/5

Итак, в одном из столичных салонов автору этих строк удалось посидеть за рулем и даже прокатиться на Solaris KRX. И сколько же, скажу я вам, пробудилось теплых эмоций и воспоминаний! По сути, нам предлагают, хотя и компактный, но весьма практичный автомобиль с актуальным дизайном, напрочь лишенным каких-либо раздражающих моментов, связанных с избыточной кичливостью или зашкаливающей инновационностью, общий язык с которой на практике находят далеко не все.

Передний привод, 190 мм клиренса под днищем (колеса R15) и все 195 мм на колесах R16. Не каждый SUV может похвастаться таким же дорожным просветом, как Solaris KRX. Хетчбэк повышенной проходимости с защитным пластиком «вкруг» позволяет не ограничивать свое передвижение исключительно асфальтовыми дорожками. Проселочные ухабистые колеи, грунтовки, гравийки — перечень доступных маршрутов существенно расширяется. Впрочем, даже в столице с новыми высокими бордюрами увеличенный клиренс лишним не будет.

Под капотом продуманный, достаточно ресурсный и не предвещающий неожиданностей бензиновый 1591-кубовый двигатель на 123 силы. На выбор две 6-ступенчатые коробки передач — «автомат» и «механика». Повторюсь, не роботы, не вариаторы, а классические, проверенные временем и эксплуатацией автоматическая и механическая коробки передач! Что-то я не припомню в этом классе и ценовом сегменте еще каких-то моделей с гидротрансформатором... 1/6

Починить такой автомобиль, случись что, сумеют в любом — даже самом заштатном сервисе. Опыт накоплен. Впрочем, почему это я сразу о «заштатных»... У Solaris более сотни дилеров по стране: от Калининграда до Владивостока.

Не удивительно в этой связи, что автопроизводитель не демпингует. Рекомендованные цены на официальном сайте бренда, как говорится, в духе времени. За базовую версию хэтчбека — машину в комплектации Comfort с «механикой» — дилерам рекомендуют просить 1 960 000 рублей чистыми без применения всех возможных льготных программ. Машина на «автомате» окажется примерно на 300 000 рублей дороже. Сочетание цен с опциями вполне оптимальное.

Уже в базе, если говорить о внешности, мы имеем дело с расширителями колесных арок, боковыми молдингами и декоративными накладками на бамперы. KRX щеголяет двойным выхлопом, рейлингами на крыше и внушительной радиаторной решеткой, отделанной хромом и черным глянцем. Чистой воды пижон, если бы не стальные 15-е диски и задние тормоза барабанного типа.

Нет проблем и с базовым оснащением: кондиционер, электростеклоподъемники, шторка в багажнике, обогревы зеркал, обогрев регулируемого в двух проекциях руля и передних кресел, одно из которых, водительское, снабжено лифтом. Из систем безопасности на страже ABS и ESC по умолчанию. Подключены системы активного управления стабилизацией, предупреждения об экстренном торможении и помощи при старте на подъеме. Немаловажный аргумент — наличие штатной телематической системы, а это уже как минимум дистанционный пуск двигателя.

С использованием всех доступных льготных финансовых программ снизить минимальную стоимость хэтчбека можно еще на 210 000 рублей от указанной выше суммы, выйдет дешевле 2 млн рублей. Вам достанется отлично подготовленный к российской эксплуатации автомобиль с полностью оцинкованным кузовом, обработанным к тому же антигравийными составами, а в полостях — и воском.

Соизмеримо росту финансовых возможностей покупателя нарастает и уровень оснащения KRX. Количество теплых опций становится исчерпывающим, появляются датчики парковки, камера заднего вида (есть в четырех комплектациях из пяти), современная мультимедиа с собственной навигационной системой и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. И, главное, почти все опции 8-дюймовой «мультимедийки» дублированы физическими кнопками, расположенными в лучших традициях известного нам южнокорейского бренда. Это как раз и есть то, что обозначают в эргономике авто понятием «интуитивное управление». 1/4

Пробежавшись по спецификациям топовой версии Premium стоимостью под внушительные по меркам класса 2,5-2,6 млн рублей, порадовался LED-фонарям и особенно — светодиодным головным фарам с подсветкой поворотов. Не припоминаю у «Солярисов» прошлого и хромированных дверных ручек с системой бесключевого входа и пуска двигателя. Тут есть. Передние датчики парковки, дополнительные подушки безопасности и динамики аудиосистемы.