Toyota вошла в топ-10 российского рынка новых авто после долгой паузы

С 26 мая по 1 июня в России удалось реализовать 416 новых легковых автомобилей с шильдиком Toyota, что обеспечило японцам место в топ-10. Последний раз они попадали в первую десятку в октябре прошлого года.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, «Тойоте» удалось вскочить в последний вагон самых популярных марок в стране за вышеназванный период. На сей раз бренду досталось последнее, десятое место среди конкурентов. Официально эти автомобили из Страны восходящего солнца в Россию так и не поставляются, несмотря на многочисленные слухи об обратном.

Звание чемпиона снова удержала наша «Лада», реализовав 6613 машин. На второй позиции расположился «поднебесный» Haval, его автомобили разошлись тиражом 2650 экземпляров. Тройку лидеров замкнула китайская Chery, чьи продажи составили 2390 штук. Следом идут Geely и Changan, в их случае новых владельцев нашли 1720 и 1651 автомобилей соответственно.

Остальные марки, попавшие в топ-10, не смогли преодолеть барьер в тысячу машин. По объемам реализации за семь дней в первую десятку попали Belgee и Jetour, а также Omoda и Solaris.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России отзывают почти 200 минивэнов Toyota Alphard.