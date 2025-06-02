Российские дилеры просят запретить автопроизводителям онлайн-торговлю

Представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой наложить запрет на прямые продажи машин дистрибьюторами и автопроизводителями. Согласно задумке инициаторов, их идея должна защитить конечного потребителя.

Как сообщает ТАСС, соответствующее письмо направили главе ФАС Максиму Шаскольскому. Уточняется, что авторы документа просят внести поправки в «Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации в 2026-2030 году». Суть в том, чтобы автомобили в нашей стране в будущем не продавались бы без участия сообщества официальных дилеров.

По мнению РОАД, реализация запрета прямых продаж для автопроизводителей позволит поддержать малый и средний бизнес, а также конкуренцию, плюс позволит сохранить рабочие места. Дилеры утверждают, что в отличие от них дистрибьюторы чаще всего лишены мощностей для обслуживания и ремонта машин.

Помимо всего прочего, ассоциация предложила создать единые правила купли-продажи автомобилей, актуальные и для новых машин, и для «бэушек».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России задумались о минимальной планке продаж автомобилей через интернет. Нижний порог предложила ФАС.