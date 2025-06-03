Эксперты рассказали, как изменятся цены на новые автомобили в России летом

Сейчас россиянам предлагают новые автомобили на довольно выгодных условиях: можно рассчитывать как на прямые скидки, так и на всевозможные бонусы за дополнительные услуги — Trade In, кредит, страхование и прочее. Но что будет дальше? Какова вероятность, что аукцион невиданной щедрости продолжится? На этот вопрос ответили эксперты.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отметил, что на дилерских складах довольно много машин, и их хватит до конца текущего года. Стоимость как таковая увеличиваться в ближайшее время не будет, однако дистрибьюторы начнут урезать скидки.

Примерно того же мнения придерживается заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев — по его словам, дисконты сократятся через месяц-полтора. Хотя он считает, что машины все же подорожают: с начала 2025 года средневзвешенная цена уменьшилась из-за «переизбытка запасов», а летом прайсы подрастут на 3-4%.

В свою очередь, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский полагает, что цены на новые автомобили останутся плюс-минус на том же уровне: прайсы начнут переписывать, только если ощутимо изменится курс валют. А вот управляющий директор ГК Альфа-Лизинг Максим Агаджанов предупреждает, что у дилеров заканчиваются машины предыдущих годов выпуска. И как только их распродадут окончательно, завершатся и скидки.

— В начале года и летом, наоборот, покупательская активность возрастает, что автоматически влечет за собой повышение цен. Однако в этом году из-за затоваривания складов автомобилями, произведенными в прошлом году, ключевой ставки, курса рубля предсказать ценовую политику автоконцернов и дистрибьюторов сложно. Как и наиболее удачное время покупки автомобиля, — сказал эксперт.