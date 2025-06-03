В Россию приедет обновленный кроссовер GAC GS8

Свежую версию габаритного семиместного кроссовера GAC GS8 планируют продавать в нашей стране с чертами экстерьера, позаимствованными у гибридной модификации модели. Официальный дебют ожидается в ближайшем будущем.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на представителей отечественной пресс-службы GAC. Очевидно, прочие подробности, касающиеся обновленного GS8, появятся позднее.

На сегодняшний день GAC GS8 продается в России в стандартном обличии и внедорожном исполнении Traveller. У одноименного автомобиля, который приводит в движение гибридная система, другой дизайн передней части: от кромки капота до края бампера вытянута радиаторная решетка. Кроме того, хромированные накладки красуются на бамперах.

Напомним, GAC GS8 сейчас можно купить на отечественном рынке в пяти комплектациях. Без учета скидок вилка цен составляет 4,1 — 4,95 млн рублей. «Китаец» оснащается 231-сильным турбированным двигателем объемом 2,0 л.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что к выходу на российский рынок готовится гибридный GAC GS8.