Geely опубликовала официальные фото экономичного седана-гибрида Galaxy A7

Китайский автогигант Geely обнародовал официальные снимки своего нового седана Galaxy A7 с заявленным запасом хода в 2100 км. Гибридная модель получила силовую установку от старшей «восьмерки».

Расход топлива в смешанном цикле — не более двух литров

На данный момент известно, что Geely Galaxy A7 с припиской EM-i приводит в движение подключаемая гибридная система, построенная вокруг 1,5-литрового классического ДВС. К нему прилагается один электрический мотор. В случае Galaxy A8 такой тандем обеспечивает мощность в 350 л.с. Не используя бензин, автомобиль способен проехать до 130 км.

Габариты «семерки» составляют 4918х1905х1495 мм при немаленькой колесной базе в 2845 мм. Ожидается, что в Китае «Джили» попросит за такую новинку в районе 1,1 млн рублей в пересчете на российскую валюту.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал другие детали о четырехдверном Geely Galaxy A7, который готовят к дебюту на родине. Мы подробнее расписали особенности экстерьера, силовой установки и обозначили место модели в продуктовой линейке бренда. Не исключено, что Galaxy A7 доедет и до России, поскольку «Джили» давно представлена на рынке нашей страны официально.