Hongqi официально объявила цены на среднеразмерный лифтбэк H6

Премиальная китайская марка Hongqi постепенно расширяет свой модельный ряд в нашей стране, и вот подъехала очередная новинка — среднеразмерный лифтбэк H6. На выбор покупателей предлагаются две комплектации, младшая из которых попросит за себя 3 890 000 рублей.

Hongqi H6 практически идентичен по габаритам родственному седану H5: его длина — 4990 мм, ширина — 1876 мм, высота — 1450 мм, а колесная база — 2920 мм. Под капотом дебютанта — тоже двухлитровый турбомотор, однако — уже на 245 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 8-ступенчатый «автомат», привод — безальтернативно передний. То есть, по сути, «шестерка» — это оспортивленная версия «пятерки», у которой сегодня нет «официальных» и бензиновых конкурентов в России.

Разумеется, Hongqi H6 может похвастать длинным списком опций, в который входят девять подушек безопасности, амортизаторы с интеллектуальным регулированием демпфирования (в старшем исполнении), четыре режима движения (экономичный, спортивный, комфортный, индивидуальный) и целый комплекс интеллектуальных ассистентов — от адаптивного круиз-контроля до системы предотвращения столкновений на перекрестках.

В России для Hongqi H6 предусмотрено три варианта окраски кузова и две комплектации: Executive и Dynamic. Младшую оценили в 3 890 000 рублей, а старшую — в 4 090 000 рублей. Первые автомобили уже поступили в шоу-румы официальных дилеров. Официальный старт продаж — 4 июня.