В 2025 году продажи новых легковушек в РФ просели больше, чем на четверть

За первые пять месяцев текущего года в нашей стране нашли новых владельцев 437,1 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с 2024-м такой результат оказался на 26% ниже.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минпромторг и данные компании АО «ППК». Ее эксперты провели подсчеты, опираясь на информацию системы электронных паспортов транспортных средств. В ведомстве подчеркнули, что доля российской техники за вышеназванный период приросла на 11 процентных пунктов.

Общий объем рынка новых машин в России достиг 506,5 тыс. экземпляров. В этом случае речь идет о сокращении на 28%, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. Аналитики также выяснили, что в плане новых автомобилей, сошедших с отечественного конвейера, дело дошло до 277 063 штук. В годовом выражении показатель снизился на 10%.

С января по май уровень реализации легких коммерческих машин сжался до 41,7 тыс. штук, просев на 17%. Ситуация с грузовиками обстоит еще хуже, они оказались в минусе на 52%, что вылилось в 23,5 тыс. экземпляров. Почти аналогична ситуация с автобусами — просадка на 53%, до 4,3 тыс. штук.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему резко упал спрос на российские автомобили.