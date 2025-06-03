Глава АВТОВАЗа Соколов назвал причину для повышения цен автомобилей LADA

Принимая окончательное решение по поводу ценников автомобилей LADA, их производитель АВТОВАЗ будет ориентироваться на рыночную ситуацию. Возможно, прайсы увеличат в ближайшее время.

В беседе с РИА Новости президент Волжского автозавода Максим Соколов пояснил, что инфляция всегда закладывается в расчет себестоимости. Поэтому последняя становится выше. В итоге это можно считать причиной для корректировки прайс-листов на линейку «Лады», добавил г-н Соколов.

По словам топ-менеджера, реализация машин ниже себестоимости не приветствуется в любой экономической системе, поскольку не позволяет накапливать ресурсы для дальнейшего развития. Более того, и покупатель, и производитель будут дезориентированы.

АВТОВАЗ готовится к снижению спроса на свои автомобили. Ожидается, что в июне продажи просядут примерно на четверть. Так, в начале лета своих владельцев могут найти около 30 тыс. «железных коней» с шильдиком в виде ладьи.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ официально подтвердил дату премьеры первого кроссовера LADA.