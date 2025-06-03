В мае в России резко сократились продажи импортных автомобилей

Российский авторынок столкнулся с заметным снижением продаж новых импортных автомобилей. Согласно данным Минпромторга, продажи иномарок упали на 43% по сравнению с маем прошлого года.

Минпромторг зафиксировал падение спроса на иномарки почти в два раза

Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные компании АО «ППК», переданные Минпромторгу. Тенденция связана с продолжающейся перестройкой рынка и смещением спроса в сторону отечественных моделей.

Динамика продаж импортных и отечественных машин продолжает расходиться. На фоне падения спроса на ввозные модели, сегмент российских сократился менее значительно — всего на 15%. Если иномарки теряют покупателей из-за логистических сложностей и ценовой политики, то наши производители постепенно наращивают присутствие на рынке.

В Минпромторге подчеркивают, что статистика, которая собирается на основании выдачи электронных паспортов транспортных средств, говорит о том, что в ближайшие месяцы тренд на преимущественное снижение продаж импортных авто сохранится.

Как портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее, общий объем продаж новых автомобилей в России по итогам января-мая составил 506,5 тыс. штук. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель снизился на 28%.