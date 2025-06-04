Aurus Senat в стиле ЗИЛа дебютирует на ПМЭФ-2025

Об этом сообщил телеграм-канал «Автопоток», приведя в пример референсы правительственного ЗИЛ-41047 и Mercedes-Maybach S580. Институт НАМИ, являющийся одним из совладельцев отечественного люксового бренда «Аурус», выкатит Senat с удлиненными дверями. За задними в С-стойках будут установлены окошки треугольной формы.

Все кузовные элементы будут новыми, за исключением капота, багажной крышки, передних крыльев и несущих конструкций. Оформление передней и задней части позаимствуют у обновленной версии четырехдверки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что для ресталингового седана Aurus Senat запатентовали дверную карту. Ее подлокотник стал длиннее.