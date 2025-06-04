Российский автобренд «Москвич» раскрыл результаты продаж в мае

В конце весны 2025 года легендарный советский, а теперь российский столичный автопроизводитель «Москвич», сумел реализовать 1436 своих автомобилей. Результаты апреля оказались поскромнее — 1400 штук.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу бренда, доля марки по итогам мая подросла до 1,57%. Успешнее всего продавался паркетник «Москвич 3». В прошлом месяце своих владельцев нашли 924 экземпляра.

Наиболее доступное исполнение «тройки» носит название «Стандарт плюс» и комплектуется механической коробкой передач. Такие машины оцениваются в 1,8 млн рублей. Модификация с ручным управлением стоит чуть дороже — 1,9 млн «целковых». Помимо «Москвич 3», российским покупателям доступен седан «Москвич 6», за который придется выложить уже 2,53 млн «кровных».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что дилеры назвали новые сроки запуска кроссовера «Москвич 8». Речь идет о флагманской модели, которую придется еще немного подождать.