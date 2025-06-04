Стала известна примерная стоимость кроссовера Knewstar 002

Модель, созданная по образу и подобию Geely Atlas, по прогнозам, будет стоить меньше оригинала. Если Atlas в России продается за 3,5 — 4 млн рублей, то Knewstar 002 может выйти на рынок с ценником в 3 — 3,2 млн.

Ориентировочная стоимость нового Knewstar 002 стала известна благодаря данным Минпромторга. Расчеты провели наши коллеги из «Китайских автомобилей», изучившие сведения об утильсборах. Пока непонятно, будут ли 002 и Atlas продаваться параллельно, но не исключено, что последний в линейке Geely останется. Все-таки они не полностью идентичны: есть различия и по дизайну, и по оснащению.

Как портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее, «двойка» уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и в скором времени должна выйти на рынок. Knewstar 002 производится на заводе Yufun Auto в Харбине.

В свою очередь, Geely Atlas второго поколения сейчас предлагается в России в единственной модификации с 2,0-литровым турбодвигателем на 200 л.с., семиступенчатым «роботом» и передним приводом.

Остается лишь добавить, что дата начала продаж Knewstar 002 и официальные цены станут известны позднее.