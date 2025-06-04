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Стала известна примерная стоимость кроссовера Knewstar 002

Этот SUV может оказаться дешевле «оригинального» Geely Atlas

Модель, созданная по образу и подобию Geely Atlas, по прогнозам, будет стоить меньше оригинала. Если Atlas в России продается за 3,5 — 4 млн рублей, то Knewstar 002 может выйти на рынок с ценником в 3 — 3,2 млн.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Стала известна примерная стоимость кроссовера Knewstar 002

Ориентировочная стоимость нового Knewstar 002 стала известна благодаря данным Минпромторга. Расчеты провели наши коллеги из «Китайских автомобилей», изучившие сведения об утильсборах. Пока непонятно, будут ли 002 и Atlas продаваться параллельно, но не исключено, что последний в линейке Geely останется. Все-таки они не полностью идентичны: есть различия и по дизайну, и по оснащению.

Как портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее, «двойка» уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и в скором времени должна выйти на рынок. Knewstar 002 производится на заводе Yufun Auto в Харбине.

В свою очередь, Geely Atlas второго поколения сейчас предлагается в России в единственной модификации с 2,0-литровым турбодвигателем на 200 л.с., семиступенчатым «роботом» и передним приводом.

Остается лишь добавить, что дата начала продаж Knewstar 002 и официальные цены станут известны позднее.

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