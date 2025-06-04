Майские продажи новых легковушек в России снизились на 28%

За последний весенний месяц в нашей стране нашли своих владельцев 91,2 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года зафиксирован спад реализации на 28,3%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, результаты продаж в мае в сегменте новых легковушек оказались на 10,7% скромнее, чем в апреле. Отмечается, что на ситуацию повлияли продолжительные майские каникулы, из-за которых сократилось количество рабочих дней. Если в позапрошлом месяце их было 22, то в прошлом — только 18.

Согласно подсчетам аналитиков, более 60% новых машин, которые нашли своих владельцев в мае, пришлось на пять брендов. Первое место удержала российская LADA благодаря 25,6 тыс. проданных авто. Вторую строчку заняла Haval, реализовавшая 10,6 тыс. экземпляров. Третье место досталось Chery, пристроившей 9,8 тыс. штук. В первую пятерку также вошли Geely и Changan, из салонов которых уехало 6,3 тыс. и 5,6 тыс. «китайцев» соответственно.

Если в мае рынок новых легковых авто не сумел преодолеть 100-тысячный барьер по продажам, то в апреле это произошло впервые в 2025 году. Тогда речь шла о 102,1 тыс. реализованных «ласточках».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в мае в России резко сократились продажи импортных автомобилей.