Exeed TXL с новым дизайном заметили на дорожных тестах

Премьера Exeed TXL со свежим оформлением экстерьера ожидается на родине в ближайшее время. Автомобиль в маскировочной пленке, над обликом которого потрудились дизайнеры, был замечен во время дорожных испытаний в Китае.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», новая версия TXL, судя по всему, должна стать глобальной моделью. А значит, можно рассчитывать на ее появление в России, тем более что марка представлена у нас официально.

В объектив папарацци угодил паркетник с полностью переоформленной передней частью, теперь она навевает мысли о линейке Porsche. Оптика и решетка радиатора подверглись глобальным изменениями. По бокам размещены габаритные «жабры», в которые могут встроить основную светотехнику. Видимо, ходовые огни разместят выше.

Прочие новшества облика Exeed TXL пока проблематично оценить. Согласно предварительной информации, станет другим рисунок задних фонарей. А в салоне появятся отдельные дисплеи вместо двойного моноблока. По технике все будет по-прежнему, за исключением возможного появления гибрида.

Напомним, вилка цен на актуальный бензиновый TXL в России составляет 4 080 000 — 4 690 000 рублей. В моторную гамму вошли агрегаты объемом 1,6 и 2,0 л, выдающие 194 и 197 л.с. Привод всегда полный.

Ране портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда Exeed TXL вышел на отечественный рынок.