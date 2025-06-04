Названы бестселлеры российского рынка новых автомобилей в мае

Отечественная «Гранта» стала лидером отечественного автомобильного рынка по итогам последнего месяца весны, хотя продажи этой бюджетной «Лады» упали на 35,1% если проводить параллель с прошлым годом.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, в мае 2025-го LADA Granta разошлась в нашей стране тиражом 12 тыс. экземпляров. В их число вошли автомобили, изготовленные на основе этой модели (всевозможные коммерческие модификации), которая является самой доступной в линейке АВТОВАЗа.

Флагманской LADA Vesta досталась вторая позиция в списке бестселлеров за счет 6559 проданных авто. Однако в случае «Весты» зафиксирована максимальная отрицательная динамика по реализации: интерес покупателей рухнул почти на 52% за последние 12 месяцев.

Кроссовер Haval Jolion остался самой востребованной иномаркой в РФ, своих владельцев нашли 4586 таких «китайцев». Годовая просадка составила 27,8%. Следом идут Chery Tiggo 7 с приставкой Pro Max и отечественный внедорожник LADA Niva Legend, замыкающий топ-5.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, насколько снизились майские продажи новых легковушек в России. В конце весны рынок просел ниже 100-тысячной отметки.