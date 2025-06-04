В Сеть попали фото новейшего Jetour G700, который готовится к зарубежным тестам

В Китае был замечен тестовый образец гибридного внедорожника Jetour Zongheng G700, предназначенного для экспортных рынков. В ближайшее время модель отправится на испытания за пределы страны, причем основными целевыми регионами могут стать государства Персидского залива.

Jetour G700 станет первой моделью новой премиальной линейки Zongheng, дебют которой ожидается в Китае уже в этом году. Впервые внедорожник представили широкой публике в апреле на Шанхайском автосалоне, а теперь его экспортную версию засняли в порту Шанхая перед погрузкой на судно, сообщили «Китайские автомобили».

Полноразмерный рамный внедорожник обладает внушительными габаритами: длина превышает 5 метров, а колесная база составляет 2850 мм. Среди ключевых особенностей модели — акустическая система Lexicon и система автономного вождения от Huawei.

Под капотом G700 размещена гибридная силовая установка CDM-O от Chery, сочетающая 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 211 л.с. и электромоторы, суммарная отдача которых достигает 694 л.с. Внедорожник оснащен тремя блокировками дифференциалов, он умеет разворачиваться на месте, а запас хода модели в смешанном цикле заявлен на уровне 1400 км.

Кстати говоря, появление Jetour G700 ожидается и в России. Об этом портал «АвтоВзгляд» узнал из поступившего в редакцию пресс-релиза от одного из дилеров.