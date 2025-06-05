Мрачная реальность: прогноз экспертов по российскому рынку новых авто печален

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выпустила очередной пресс-релиз по результатам продаж легких коммерческих и легковых автомобилей в мае 2025 года. Никакого «света в конце тоннеля» там нет: продажи падают, вся и без того хрупкая, подточенная сначала пандемией, а потом санкциями конструкция может рухнуть в любой момент. Требуется срочное вмешательство государства. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Нормальное (читай — комфортное) для конечного потребителя устройство автомобильного рынка известно давно: завод-дистрибутор-дилер-покупатель. Как только это система начинает рушиться или один из элементов дает сбой — быть беде. Причем — без исключений: если встанет завод — нечего будет продавать, если «дистриб» облажается — дилер не получит товар, а коли дилер внезапно исчезнет — некому будет продавать.

Упрощено, конечно, но крупными мазками схема верна. Тому же автомобилисту нечему радоваться: отсутствие дистрибуции и дилерской сети приводит не только к сложностям в первичной покупке, но и к глобальным проблемам в обслуживании и содержании любого ТС. И все мы сейчас крайне близки именно к этой ситуации.

Согласно статистике, за 5 месяцев 2025 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 453 801 автомобиль. Падение — четверть, а май-25 к маю-24 — 29%. Есть просадка и к апрелю текущего года — на 11,5%.

Фото портала АвтоВзгляд.

— Результат мая существенно ниже показателей апреля этого года. Конечно, отчасти это можно объяснить длинными выходными и праздничными днями последнего весеннего месяца, но в целом в данный момент ситуация осталась без изменений по сравнению с предыдущими периодами, так как все факторы, оказывающие влияние на рынок, остаются прежними. В целом же, преобладает общая усталость населения от текущих негативных трендов.

Ожидание возвращения ушедших брендов, поддерживаемое СМИ, ведет к тому, что потенциальный покупатель продолжает голосовать в пользу банковских депозитов. Надежда на скорое снижение ключевой ставки ЦБ, как возможность повышения доступности кредитов, также играет сдерживающую роль. Отложенный спрос продолжает расти на фоне снижения рынка.

Закон о локализации такси, вступающий в силу в марте 2026 года, едва ли сможет существенно изменить ситуацию в краткосрочной перспективе. Однако мы находимся в ожидании того, что решение Правительства РФ о расширении программы льготного кредитования на семьи с двумя и более детьми сыграет свою положительную роль, а ее эффект мы сможем увидеть в следующем квартале. Но пока все же необходимы срочные существенные меры государственной поддержки спроса, — четко обрисовал ситуацию председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

Фото портала АвтоВзгляд.

Продолжить линию труда не составляет: июнь, душный и дачный, будет в смысле автопродаж еще хуже, а в июле в автосалоны и вовсе никто не придет, двери можно закрывать, распуская людей в неоплачиваемые отпуска.

Из которых обратно, конечно, никто уже не вернется. «Звенят звоночки» и в офисах некоторых дистрибуторов, уже сейчас ожидающих и сокращения количества рабочих дней, и, как следствие, сокращение зарплат.

Грядут увольнения, поскольку снижать свои потребности на глубоко дефицитном в вопросе рабочей силы рынке никто не собирается — дураков нет. Приведет вышеописанное к единственно возможному исходу: конвейеры встанут, поскольку закончатся места на заводских складах хранения готовой продукции.

Это и будет коллапсом целой отрасли, которая у нас зачастую и градообразующая, и формирующая немало рабочих мест вокруг себя. Не так давно на очередной дилерской конференции была высказана теория, что одна вакансия в ДЦ аккумулирует пять рабочих мест. Проверять на практике не очень хочется, если честно.