В Китае начались продажи кроссовера Bestune Yueyi 07, который ждут в России

Новый Yueyi 07 от Bestune получил силовую установку BMP Super Hybrid. Заявленный запас хода кроссовера составляет до 2000 км. В пересчете на рубли за «китайца» просят на родине минимум 1,85 млн.

«Семерка» стала флагманом линейки Yueyi, в которую также входит просторный электрифицированный паркетник с индексом 03. Согласно замыслу автостроителя, гибрид должен привлечь покупателя дизайном, производительностью, соответствующим уровнем комфорта и безопасности. Новинка позиционируется как семейный транспорт.

В рамках системы BMP Super Hybrid кроссовер Yueyi 07 комплектуется экономичным ДВС. Машина способна проехать пару тысяч километров без подзарядки либо от 150 до 210 км в режиме чистой «электрички», что зависит от варианта исполнения. Установка мощностью 228 л.с. позволяет «семерке» набирать первую «сотню» за 6,9 секунды. Максимальная скорость — 180 км/ч.

Поскольку представители марки Bestune заметили растущий интерес россиян к электромобилям, модели Yueyi 03 и 07 могут появиться и на отечественном авторынке, о чем ранее говорили в пресс-службе «поднебесного» бренда.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Bestune представила кроссовер Yueyi 07 и одноименный седан 08 в Шанхае. Оценив их «живьем», наш корреспондент более подробно разузнал о технической начинке и оснащении.