Geely Galaxy Starship 7 готовится к выходу на российский рынок

Автомобиль построен на платформе GEA, под капотом Starship 7 установлен гибридный силовой агрегат NordThor второго поколения, сочетающий бензиновый двигатель и электромотор. В Китае за первые месяцы продаж модель приобрели более 74 тысяч покупателей.

О том, что Geely Galaxy Starship 7 уже проходит процедуру сертификации в России, сообщили «Китайские автомобили». И уточнили, что на отечественном рынке кроссовер, вероятно, получит название EX5 EM-i или EX5 PHEV, что подчеркивает его связь с электрическим аналогом. Точные технические характеристики пока не раскрываются, но ожидается, что они будут близки к китайской версии.

В Поднебесной Galaxy Starship 7 оснащается 1,5-литровым двигателем и электромотором, силовая установка обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7,5 секунды. Расход топлива в гибридном режиме составляет всего 2,1 л на 100 км, а запас хода достигает 1420 км. Покупателям предлагается выбор между двумя батареями разной емкости.

Габариты модели относят ее к сегменту компактных кроссоверов: 4740х1905х1685 мм, а колесная база — 2755 мм.

Остается лишь добавить, что даже ориентировочные сроки начала продаж Galaxy Starship 7 в России и цены производитель пока не раскрывает.