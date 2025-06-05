Поставки новых легковых автомобилей в Россию рухнули на 74% за год

По итогам последнего месяца весны в России зафиксировали ощутимый спад импорта новых легковушек, сократившегося до 17,8 тыс. иномарок. Первое место в рейтинге по брендам досталось Changan, по моделям лидером стал его же кроссовер Uni-S.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова. По его словам, если в случае рынка новых машин приходится говорить о 74-процентном спаде импорта, то в сегменте автомобилей с пробегом ситуация обратная.

За последние 12 месяцев отечественная «вторичка» подняла голову. Поставки «ласточек» с пробегом из-за рубежа выросли на 23%, что вылилось в 37,1 тыс. штук. В этом ключе Россия идет почти по объемам 2023 года, а они выше прошлогодних результатов, отметил Удалов.

По ввозу новых автомобилей в РФ лидером с 71-процентной долей является Китай. На второй строчке расположилась Киргизия, откусившая 9,1%. Тройку лидеров замкнула Корея, набрав 7,2%. По подержанным машинам первое место принадлежит Японии, на которую пришлось 46% поставок. Следом идут Корея и Китай — 24,5% и 13,1% соответственно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в мае в России продали более 7 тысяч новых легковушек глобальных марок.