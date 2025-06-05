Changan Uni-V третьего поколения был замечен на дорогах Китая

В Китае засняли Changan Uni-V, который, вероятно, представляет собой следующее поколение модели. Официальный старт продаж пока не анонсирован, но ожидается, что он состоится в ближайшие месяцы. Ранее, в апреле 2025-го, лифтбэк пережил небольшой рестайлинг, но тогда изменения ограничились минимальными правками экстерьера.

Судя по фотографиям из соцсетей, которые обнаружили наши коллеги из редакции «Китайских автомобилей», лифтбэк изменился пусть и несильно, но дизайнеры все же над экстерьером «поколдовали». Снимков интерьера нового Uni-V пока в Интернете нет, однако, судя по тестовым образцам, в салоне появится крупный сенсорный экран мультимедийной системы.

Согласно данным китайского Министерства промышленности КНР, габариты новинки увеличились: длина теперь составляет 4740 мм, что на 20 мм больше, чем у предыдущей версии. Ширина и высота — 1838 и 1430 мм. Колесная база осталась прежней — 2750 мм.

Ожидается, что базовая версия получит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 192 л.с. — аналогичный тому, что устанавливается на кроссовер CS55 Plus. Расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 6,37 л на 100 км, а максимальная скорость может достигать 205 км/ч.

Для любителей более динамичной езды будет доступна модификация с двухлитровым турбомотором, выдающим 245 л.с. Ее максимальная скорость составит 215 км/ч.