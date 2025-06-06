В Россию привезли пожароопасные автомобили BMW

В нашей стране оказалась партия пожароопасных автомобилей BMW, попавших под сервисные кампании в других государствах. Машины находятся в группе риска из-за конструктивного недостатка системы рециркуляции выхлопных газов (EGR).

«Баварцы» с дефектами приехали к нам по альтернативным каналам

Подробностями об этом поделился автор YouTube-канала Avtorevizorro Кирилл Чернов. По его словам, проблемы с EGR чреваты течью охлаждающей жидкости. А это, в свою очередь, способно вызвать возгорание во впускном коллекторе.

В апреле из-за вышеназванного дефекта в России сгорели 24 автомобиля с шильдиками BMW. В Соединенных Штатах число погорельцев дошло до 117, в Европе — до 189. Меньше других стран в этом смысле повезло Южной Корее, где сгорели 240 «немцев». Кстати, там риск возгорания был максимальным из-за постоянного движения в пробках, отметил блогер.

Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал шесть кроссоверов, которые не стоит покупать на «вторичке». В список попали две модели BMW.