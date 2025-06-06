Стали известны сроки выхода на российский рынок пикапов Oting Z9 и Rich 7

Грузовички Z9 и Rich 7должны поступить в продажу на отечественном рынке в четвертом квартале 2025 года. Они пополнят модельный ряд бренда Oting, который уже включает внедорожник «Паладин» и пикап-хардтоп Palasso.

По статистике агентства «Автостата», в 2024 году сегмент пикапов в России вырос на 65%. И следуя трендам, концерн Sinomach Auto, представляющий в РФ бренд Oting, усиливает свое присутствие в нашей стране двумя новыми моделями.

Oting Z9, как подчеркивает дистрибутор, выделяется своим футуристичным дизайном, включающим Z-образную оптику, мощным силовым агрегатом, продвинутым адаптивным «круизом», клиренсом в 270 мм и просторным салоном. Однако более подробная информация о технических характеристиках и комплектациях новинки станет известна ближе к началу продаж.

Rich 7, созданный на платформе Nissan Navara, повторяет классические черты этого своего «предка». Среди особенностей дизайна — Х-образная решетка радиатора и светодиодная оптика. Длина автомобиля составляет 5287 мм, а клиренс достигает 210-215 мм. Других ТТХ, как и в первом случае, пока нет

Но уже сейчас Sinomach Auto заявила, что обе модели успешно завершили тесты в Китае и теперь их ожидает процесс сертификации в российской лаборатории, аккредитованной Росстандартом. Представители компании также подчеркнули, что уже располагают в РФ сетью из 36 дилерских центров и планируют дальнейшее увеличение их числа.