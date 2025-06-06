По итогам мая «китайцы» заняли 54% российского рынка новых авто

По итогам мая 2025 года продажи новых китайских легковушек в России просели на 32%, но их рыночная доля практически не изменилась, составив 54%. Отечественные бренды, включая недавно созданные, заняли треть сегмента, а белорусы увеличили свое присутствие до 4%.

О том, что по итогам мая китайские автопроизводители заняли 54% российского рынка новых автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. И уточнил, что отечественные автобренды, хоть и уступают лидерам, но все же не сдаются, обеспечивая общими усилиями 33,1% продаж.

Belgee, единственная белорусская марка в нашей стране, увеличила свою долю до 4%. В то же время японские и немецкие бренды демонстрируют скромные результаты, занимая по 2,7% рынка. А аутсайдерами являются южнокорейские компании — их доля сократилась до 1,3%. Впрочем, и «корейцы», и «японцы», и «немцы» поставляются сегодня в нашу страну только по «альтернативным» каналам импорта, так что тут ничего удивительного.

Как отметил Целиков, большинство новых автомобилей в мае приобреталось частными лицами — их доля достигла 86%, что на 2% выше, чем в апреле.