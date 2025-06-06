Реанимация автопродаж: Центробанк все же снизил ключевую ставку

Спустя годы подъема ставки рефинансирования, которую Центробанк считал и, судя по всему, продолжает считать главным рычагом борьбы с инфляцией, шестого июня 2025-го произошло воистину историческое событие: ведомство Эльвиры Набиуллиной ключевую ставку снизило. Причем сразу на 1%. Поможет ли это российским производителям и продавцам автомобилей? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Ключевая ставка снижена впервые с сентября 2022 года. Автомобильный сектор экономики, зависимый от заемных средств, уже полгода как бьется в истерике: машины не раскупаются, а дилерские центры — закрываются. И тут — такая щедрость, сразу на один процент, вернее — на сто базовых пунктов! Широкий жест!

Воспримут ли российские автомобилисты такое событие как шанс приобрести новый автомобиль или возьмут кредит на подержанный? Начало ли это тенденции или сиюминутное слабость «железной леди» российского банковского регулятора? И самое главное: какая брошка была на лацкане Эльвиры Сахипзадовны на сегодняшнем историческом собрании? Вопросов, честно говоря, больше, чем ответов.

Начнем с ключевого — не со ставки, конечно, а с броши: считается, что украшения глава ЦБ выбирает со смыслом, и какое послание было ее отправлено обществу сегодня — интернет не знает. А жаль, можно было бы озолотиться: брошка — единственное, что может подсказать настроение г-жи Набиуллиной.

Заметим, предсказать первое за три года снижение ключевой ставки не смогли ни аналитики, ни эксперты: были уверены, что Центрообанк сохранит показатель, каким он и был — 21%. Однако же, вот как оно все вышло. Чем это обернется для россиян? Во-первых, конечно, снижением ставок по депозитам. Уже сейчас банки начали переписывать брошюры, подстраиваясь под новые требования регулятора.

Фото: globallookpress.com

Во-вторых, снизятся и ставки по кредитам, ведь финансовые учреждения смогут заимствовать у ЦБ под меньший процент и, следовательно, получат свою долю «благости» и заемщики. Снижение ставки рефинансирования назрело давно, экономика буквально задыхается от безденежья, называя текущие показатели «заградительными». Воспрянут ли духом автодилеры?

Для развернутых комментариев прошло слишком мало времени, но некоторые кулуарные рассуждения от «не наделенных правом голоса» сотрудников дилерских центров до редакции портала «АвтоВзгляд» уже донеслись. Нет, новая ставка рефинансирования автомобильному бизнесу не поможет. Продавцы уверены, что ситуация изменится при ставке около 15-16%, до которой еще очень и очень далеко.

Хотя есть и иная грань у этой истории: еще в январе 2025 года на ежегодной конференции АЕБ прозвучала теория о том, что трудности (читай — снижение продаж и фатальное отсутствие спроса) будут сопровождать автомобильных дилеров до середины лета. Далее прогнозировался рост. И вот когда до того самого июля остался месяц, Центробанк свернул с тропы войны на тропинку переговоров.

И даже сделал первый шаг на встречу — сменил гнев на милость и продемонстрировал перспективу. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 25 июля. Вот тогда и узнаем: тенденция перед нами или случайность. Узнаем, середина это лета или еще нет.