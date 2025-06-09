Российские дилеры столкнулись с избытком автомобилей на складах

В России объемы складских запасов новых автомобилей остаются высокими, несмотря на постепенное снижение затоваренности. Рынок движется к балансу, но процесс идет медленно. В ближайшие месяцы ключевым фактором останется динамика потребительского спроса, который пока не демонстрирует значительного роста.

Согласно данным «ТАСС», по текущим оценкам, объем нереализованных машин сможет покрывать потребности рынка в течение четырех-семи месяцев. Ситуация с переизбытком автомобилей на складах российских дилеров постепенно улучшается, но проблема предложения, превышающего спрос, сохраняется.

При этом, несмотря на снижение импорта, производство автомобилей в стране остается на прежнем уровне, поддерживая большие объемы складских запасов. Их себестоимость продолжает расти из-за увеличения сроков хранения.

— Затоваренность в сегменте новых легковых машин сохраняется. На рынке до сих пор предложение намного превышает спрос. Хотя картина сильно отличается между марками. У кого-то в остатках запасы на 10 месяцев продаж, а у кого-то уже наблюдается легкий дефицит по отдельным моделям, — сказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр «Андрей Терлюкевич.

Он также добавил, что товарного запаса в стране хватит на 6-7 месяцев продаж при сохранении текущего уровня спроса.

В целом эксперты придерживаются мнения, что к концу лета ситуация может измениться, и по некоторым моделям предложение сократится. Рынок продолжает адаптироваться к новым условиям, а дилеры ищут способы оптимизации складских запасов.